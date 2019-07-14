بالاسماء أوائل على الثانوية الأزهرية 2019 - موقع الأزهر التعليمى

اعلنت بوابة الأزهر الإلكترونية عن أسماء الطلاب الأوائل في نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 ،مؤكدة أن نسبة النجاح هذا العام لم يتحقق منذ 6 سنوات، وأن هناك تحسن ملحوظ وتطور واضح سواء للطلبة أو المناهج التعليمية، ودور الأزهر الشريف في تطوير التعليم في مصر لتخريج جيل ناضج من الشباب الواعي.

اما عن أسماء اوائل الثانوية الازهرية على مستوى الجمهورية 2019 فهي كالتالي :

الاسم المركز مجموع محافظة أحمد بكر محمد عبدالباري المركز الأول على القسم العلمي بمجموع 650 ونسبة نجاح 100%. الغربية محمد السيد خليل محمد المتولي المركز الأول على القسم الأدبي بمجموع 626 بمجموع 99.37%. الدقهلية هبة فتوح السيد حسين المركز الأول (كفيف) بنسبة 97.62% الغربية أحمد جمال صابر المركز الأول بالشعبة الإسلامية بمجموع 94.78% الشرقية

وشارك في امتحانات الثانوية الأزهرية 2019 أكثر من 150 ألف طالب وطالبة من جميع أنحاء الجمهورية منهم أكثر من 100 ألف طالب طالبة في الشعبة الأدبية وما يزيد عن 50 ألف طالب بالشعبة العلمية بالإضافة إلى 155 طالب في معهد العلوم الإسلامية.

وأكد الشيخ على خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية على سير العملية الامتحانية بشكل جيد دون وقوع أي مشاكل داخل اللجان أو في أوراق الامتحان.