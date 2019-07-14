بوابه الازهر الالكترونيه للنتائج 2019 برقم الطالب

يترقب طلاب وطالبات الأزهر إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 اليوم عبر بوابة الأزهر الإلكترونية أو موقع الأزهر التعليمي الرسمي ، لمعرفة نتائج امتحانات الدور الأول للعام الدراسي المنتهي 2018-2019، وذلك بعدما تم اعلان نتائج امتحانات الصف الثالث الثانوي العام. واعتمد فضيلة الدكتور أحمد الطيب، مساء يوم السبت، نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 عبر بوابة الازهر الالكترونية الدور الأول، وتم إعلان أسماء الطلاب الأوائل على مستوى الجمهورية لكلا الشعبتين العلمي والأدبي على حد سواء، وأوضح الدكتور عباس شومان نائب شيخ الأزهر الشريف أن صباح اليوم الأحد سيشهد عقد مؤتمر صحفي سيتواجد به عدد من المسئولين والصحفيين وبعض المصورين لتغطية الحدث التعليمي على مستوى الجمهورية.

واعلنت مشيخة الأزهر اليوم الأحد الموافق 14/7/2019 عن نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الأول خلال مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل النتائج والإعلان عن نسب النجاح والطلاب الأوائل في كلا الشعبتين العلمية والأدبية، ويحصل الطلاب على النتيجة من خلال موقع وبوابة الأزهر الإلكترونية.

وفي نفس السياق، نشرت بوابة الأزهر الإلكترونية أسماء الطلاب الأوائل في نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 برقم الجلوس،مؤكدة أن نسبة النجاح هذا العام لم تتحقق منذ 6 سنوات، وأن هناك تحسن ملحوظ وتطور واضح سواء للطلبة أو المناهج التعليمية، ودور الأزهر الشريف في تطوير التعليم في مصر لتخريج جيل ناضج من الشباب الواعي.لمعرفة النتائج حين ظهورها من الموقع الرسمي من هنا .