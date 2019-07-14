موعد فتح باب التظلمات للثانوية العامة 2019 الدور الأول

اعلن خالد عبد الحكم (مدير الادارة العامة للامتحانات ونائب رئيس الثانوية العامة )،عن فتح باب التقدم بالتظلمات من نتيجة الثانوية العامة "الدور الأول"، أمام الطلاب المتضررين من نتائجهم،وذلك اعتبارا من بعد غد الثلاثاء، وسيستمر لمدة 30 يومًا.

وقال عبد الحكم" إن وزير التربية والتعليم، اعتمد جدول الدور الثاني لامتحانات الثانوية العامة بالعام الدراسي 2018/2019 "، وجاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الأحد، بديوان عام الوزارة، لإعلان نتيجة شهادة الثانوية العامة (الدور الأول) ونسب النجاح، وأسماء الأوائل، مشيرا إلى انه سيتم بدء الامتحانات في 17 أغسطس المقبل.

واشار خالد عبد الحكم، أن نسبة النجاح هذا العام بلغت 78.6%، حيث بلغ عدد الأوائل 40 طالبا وطالبة مقسمين 34 طالبا وطالبة بالتعليم العام، و2 طلاب بمدارس المتفوقين STEM، طالب مكفوف، و3 طلاب دمج"، مضيفا أن عدد الأوائل في شعبة علمي العلوم بلغوا 14 طالبا وطالبة، و10 طلاب في علمي الرياضيات، و10 طلاب في الشعبة الأدبية. وفي السياق نفسه اعتمد وزير التربية والتعليم، أمس السبت، نتيجة امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018/ 2019.