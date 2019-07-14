فريضة الحج.. بين التسعيرة المرتفعة والجيوب "الفارغة"!

أثارت تسعيرة الحج لعام 2019، لحجاج قطاع غزة حالة من السخط والغضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ارتفاعها عن العام الماضي بحدود 355 ديناراً، مما دفع البعض لطرح موضوع تزويج الشباب أو التبرع في الأموال للفقراء والمساكين أفضل من أداء فريضة الحج كما يعتقدون.

وكانت لجنة الحج في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، أعلنت اليوم الأحد، أن تسعيرة الحج للعام الجاري 1440هــ 2019م لحجاج بيت الله الحرام في (المحافظات الجنوبية) تبلـغ (2790) دينارا أردنيا.

"تسعيرة الحج هذا العام 2790 دينار، لا والله ساعدوا الشباب يتزوجوا أفضل"، " تسعيرة حج حجاج غزة 2790 دينار .. يخرب بيتك يا أوقاف .. افقر منطقة في العالم وأعلى تسعيرة في الدنيا .. هادي نكبة مش حج"، " والله حرام ..من وين الناس تجيب كل هالمصاري" هذه بعض تعليقات لنشطاء فلسطينيين عبر صفحاتهم الخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي.

"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" نقلت أراء نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي للأستاذ المساعد في كلية الشريعة والقانون بالجامعة الإسلامية عاطف أبو هربيد الذي أكد أن ارتفاع الأسعار يؤثر على رغبة الناس في أداء الفريضة، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها أبناء شعبنا في قطاع غزة.

ويرى الأستاذ عاطف أبو هربيد، أن أداء فريضة الحج على المسلمين قائمة على قدرة الشخص في توفير شرطين هامين هما، توفر الجانب البدني، والجانب المادي لأداء فريضة الحج.

وأوضح أ. عاطف في تصريح لـ"فلسطين اليوم الإخبارية" مساء الأحد، إذا لم يتوفر أحد الشروط الأساسية لأداء فريضة الحج فلا يؤثم الشخص لأن الله عز وجل قال في كتابه الكريم "لا يكلف الله نفساً إلا وسعها".

وأشار إلى أن من يملك المبلغ المطلوب لأداء فريضة الحج ولم يؤدي الفريضة مسبقاً، فوجب عليه تأديتها، أما إذا توفر المال المطلوب لأداء الفريضة وهي الثانية له فأصبحت نافلة فوجب عليه في ظل ما نعيشه من أوضاع اقتصادية صعبة أن يوزعها على الفقراء والمساكين أو أن يزوج أبنائه وهذا الأمر يعود أثره على المجتمع وهو أولى وأفضل.

وقال: "كان ينبغي على الجهات المختصة من وزارة الأوقاف والجانب المصري والجانب السعودي وشركات الحج، أن يراعو مجتمعين الشعب الفلسطيني عامة وأهل قطاع غزة خاصة بسبب الحصار الإسرائيلي وما تبعه من أوضاع اقتصادية صعبة يعيشها أبناء شعبنا منذ سنوات عدة".

يُشار إلى أن تسعيرة الحج للعام الماضي لحجاج قطاع غزة بلغت (2435 دينار أردني).