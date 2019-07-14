موعد مباريات نصف النهائي امم افريقيا 2019 والقنوات الناقلة انتهت منافسات دور ال8 من بطولة كاس امم افريقيا يوم الخميس الماضي وذلك بتأهل منتخبي تونس والجزائر لدور نصف النهائي ليواجها السنغال ونيجيريا بالترتيب، وايضا تم تاهيل منتخب تونس على حساب نظيره مدغشقر بعد الفوز عليه بثلاثية نظيفة، بينما تأهل منتخب السنغال على نظيره كوت ديفوار بركلات الترجيح بنتيجة (4-3) عقب انتهاء المباراة في وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ومن الجدير بالذكر ان منتخب السنغال كان قد تأهل مساء يوم الأربعاء على حساب نظيره بنين؛ حيث فاز بهدف نظيف، بينما تأهل منتخب نيجيريا بالفوز على نظيره جنوب أفريقيا بهدفين نظيفين. اما عن القنوات الناقلة لمباريات امم افريقيا سيتم بثها مباشرة من خلال مجموعة قنوات بي ان سبورت الرياضية وبالتحديد bein sport hd1، ايضا يمكنكم مشاهدة المباراة من خلال قناة تايم سبورتس التي يمكنكم مشاهدتها من خلال قنوات التلفاز الأرضي أيضا يمكنكم مشاهدة مباراة مصر وجنوب افريقيا من خلال قناة بي اوت كيو الرياضية المجانية وأيضا من خلال قناة الكأس الرياضية.

واعلن دور ال 16 في كاس الامم الافريقية 2019 عن موعد مباريات اليوم، وهم مباراة السنغال وتونس، وذلك في تمام الساعة السادسة، و مباراة نيجيريا والجزائر، ستكون الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة.