كوتينيو يعود إلى ليفربول في هذه الحالة

تحدث تقرير صحفي بريطاني، اليوم الأحد، عن تزايد فرص رحيل البرازيلي فيليب كوتينيو، نجم برشلونة، عن النادي الكتالوني هذا الصيف.

ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن برشلونة يسعى للتخلص من كوتينيو، لجلب أموال تساعد النادي على إبرام صفقة نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، والتي قد تصل قيمتها إلى 200 مليون يورو.

ورفض كوتينيو الانتقال إلى مانشستر يونايتد في الميركاتو الصيفي، بسبب تاريخه السابق مع ليفربول، والعلاقة التي تربطه بجماهير الريدز.

وعلى الجانب الآخر، فإن ليفربول لا يرفض إعادة النجم البرازيلي إلى "أنفيلد"، ولكن بشرط أن تكون الصفقة بتكاليف منخفضة، بالنظر إلى أن اللاعب تراجعت قيمته في الأشهر الـ 18 الماضية.

وكان كوتينيو انتقل من ليفربول إلى برشلونة في شهر يناير/ كانون الثاني 2018 مقابل 120 مليون يورو، بالإضافة إلى 40 مليونًا كمتغيرات.