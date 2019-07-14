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مرور غزة تفعل الرادارات في شارع الرشيد

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 14:51 - 14 يوليو 2019
مرور غزة تفعل الرادارات في شارع الرشيد مرور غزة تفعل الرادارات في شارع الرشيد
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قامت شرطة المرور بغزة بوضع الرادارات على طول شارع الرشيد الغربي في محافظة غزة وذلك لضبط السرعات العالية من السائقين.

واكد مدير شرطة المرور العميد إيهاب مهنا في تصريح له الأحد، ان الإدارة العامة لشرطة المرور قررت تفعيل الرادار بشكل مكثف عبر شارع الرشيد ،وذلك بسبب السرعات الزائدة وارتفاع معدل حوادث السير على شارع الرشيد الساحلي والتي كان آخرها وفاة الفتاة أسيل مازن نور (17 عام) والطفل حمزة سالم الصفطاوي (7 سنوات).

ووضح مهنا أنه تم نشر لوحات تحذيرية فيما يخص السرعة الزائدة على طول الخط الساحلي في المحافظة، مؤكدا على السائقين الالتزام بالسرعة المحددة لعدم تعريض حياته وحياة المواطنين للخطر.

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