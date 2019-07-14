الخليل: كشف ملابسات جريمة تشهير عبر "انستغرام"

كشفت الشرطة يوم الأحد، ملابسات جريمة تشهير طالت سيدة عبر تطبيق "انستغرام" في مدينة الخليـل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وذكـرت الشرطة في بيان وصل "صفا" نسخة عنه "أنه وبناء على شكوى تقدمت بها سيدة مفادها تعرضها للتشهير ونشر صورها ومعلومات وأخبار كاذبة عنها على انستغرام من قبل مجهول، باشرت إجراءات البحث والتحري الالكتروني لكشف ملابسات الجريمة ومعرفة الفاعل".

وأشارت إلى أنه وبعد الانتهاء من جمع المعلومات والأدلة الالكترونية المتعلقة بالجريمة تمكنت وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية من تحديد هوية المشتبه به والقبض عليه، إذ تبين أن الغرض من التشهير هو النيل من سمعة المشتكية.

وأكـدت الشرطة تـوقيف المشتبه به مـدة 24 ساعة واحالته للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول.