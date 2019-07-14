تركيب رادارات مرورية على طول شارع الرشيد "البحر" بغزة

أعلنت شرطة المرور في قطاع غزة، اليوم الأحد، عن تركيب رادارات مرورية على طول شارع الرشيد الساحلي لمحاولة الحد من حوادث السير، وضبط السرعات العالية والسائقين المتهورين.

وقال مدير شرطة المرور العميد إيهاب مهنا، إنه نظرًا للسرعات الزائدة وارتفاع معدل حوادث السير على شارع الرشيد الساحلي والتي كان آخرها وفاة الفتاة أسيل مازن نور (17 عامًا) والطفل حمزة سالم الصفطاوي (7 سنوات) قررت الإدارة العامة لشرطة المرور تفعيل الرادار بشكل مكثف عبر شارع الرشيد.

وأشار مهنا أنه تم نشر لوحات تحذيرية فيما يخص السرعة الزائدة على طول الخط الساحلي في المحافظة، مهيبًا بالسائقين الالتزام بالسرعة المحددة لئلا يعرض حياته وحياة المواطنين للخطر.