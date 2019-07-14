تردد قناة الأرضية الجزائرية 2019 على النايل سات الناقلة لمباراة الجزائر ونيجيريا

تستعد كل من الجزائر ونيجيريا اليوم الاحد 14 يوليو لمباراة امم افريقيا 2019، وذلك الساعة 21:00 مساءاً بتوقيت القاهرة.

ويتوقع الكثيرون نهاية نتيجة المباراة بفوز وتأهل المنتخب الجزائري وذلك بعد الأداء الجيد لها في مباراتها الأخيرة أمام كوت ديفوار.

وتنقل القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الجزائر ونيجيريا على النايل سات مجاناً، وهي القناة الجزائرية الأرضية programme national وهي قناة تابعة للتلفزيون الجزائري الحكومي، ويمكن من خلال البث الأرضي للقناة مشاهدة مباراة الجزائر اليوم، وكذلك البث الفضائي بعد فك تشفير البيس التي تبث به القناة على تردد 11680 أفقي على النايل سات.

وتنقل قناة تايم سبورت على البث الأرضي داخل مصر مباراة الجزائر ونيجيريا اليوم في الساعة التاسعة مساءاً لجميع المصريين في الداخل، وهي مباراة تجمع بين أحد أقوى المنتخبات المرشحة لنيل اللقب المنتخب الجزائري ونظيره نسور نيجيريا على ملعب القاهرة ، وهي المباراة السادسة للمنتخب الجزائري بعد تحقيق خمس انتصارات في المجموعة أخرها على حساب كوت ديفوار.

وفي السياق نفسه، تم الاعلان عن معلق المباراه وهو المعلق الجزائري حفيظ الدراجي من قلب ملعب المباراة، وذلك على كل من قناة بي إن سبورت hd max 1، بجانب قناة أش دي ماكس 2.