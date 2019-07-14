موعد الانتخابات التشريعية التونسية 2019

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات خلال ندوة صحفية، عن موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية 2019 في تونس وذلك في 6 أكتوبر2019. وتعد هذه الانتخابات عي الرابعة عشر في البلاد والثالثة بعد الثورة التونسية، حيث تشرف عليها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية.

ووضعت الهيئة العليا رزنامة للانتخابات التونسية حيث ان الاقتراع للانتخابات التشريعية بالخارج ستكون أيام الجمعة والسبت والأحد 4 و 5 و 6 أكتوبر 2019. وأوضحت أن الاقتراع للدورة الأولى للانتخابات الرئاسية داخل تونس في يوم الأحد 10 نوفمبر 2019، والاقتراع للدورة الأولى للانتخابات الرئاسية بالخارج تكون في أيام الجمعة والسبت والأحد 8 و9 و10 نوفمبر 2019.

من جهة أخرى قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون أن عملية تسجيل الناخبين ستنطلق يوم 10 أفريل 2019 ، مضيفا في تصريح له بأن غلق باب التسجيل بالنسبة للانتخابات التشريعية سيكون يوم 22 ماي المقبل.