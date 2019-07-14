موعد عيد الأضحى 2019 في المغرب والدول العربية

عيد الأضحى في دولة المغرب والعالم العربي والاسلامي هو أحد أهم الاعياد السنوية بالنسبة للمسلمين في البلاد العربية، حيث يطلق عليه أحيانًا العيد الكبير كون ان اجازة هذا العيد اربعة ايام بعكس عيد الفطر الذي تكون اجازته ثلاث ايام.

ويأتي عيد الاضحى في دولة المغرب واغلبية الدول العربية في 12 اغسطس 2019 الذي يوافق يوم الاثنين، حيث في هذ الوقت يذهب الكثير من المسلمين للحج في مكة المكرمة. ويستمر لمدة أربعة أيام على التوالي.

ان أساس العطلة هو القصة القرآنية التي تحكي كامل تفاصيل استعداد سيدنا إبراهيم للتضحية بابنه إسماعيل على جبل موريا في الجزيرة العربية حين أوقفه صوت من السماء كما ذكرت كامل القصة، وقدم الله الكبش الذي ضحى به إبراهيم بدلاً من ابنه، والكبش يكون الاضحية وهي الخروف كما نعرفه.

وفي دولة المغرب والعديد من الدول العربية، يجلب الشباب حيوانًا لذبحه في عيد الأضحى، وغالبا ما يكون خروفًا أو ماعز كما قدم الله الكبش لسيدنا ابراهيم، وأحياناً بقرة أو حتى جمل في دول الخليج.

هناك قواعد صارمة حول كيفية القيام بالتضحية في عيد الاضحى، حيث يحضر الناس شعائر الصلاة في أحد المساجد ويجتمعون مع العائلة والأصدقاء بعد ذلك؛ لذبح الأضحية ثم طهي الطعام وتوزيعه على الفقراء ايضا وتناوله.

كما تقدم الحلوى والبسكويت كعادات وتقاليد في الكثير من الدول، ويتم تناول أطباق خاصة مثل الهربل في المغرب، وهو حساء يتكون من الحليب والقمح فقط ، بالإضافة إلى العديد من أصناف اللحوم التي يتم استخراجها من الاضحية.