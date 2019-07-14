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كشف ملابسات جريمة تشهير عبر "الانستغرام"

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 14:03 - 14 يوليو 2019
انستغرام انستغرام
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كشفت الشرطة، اليوم الاحد، ملابسات جريمة تشهير طالت احدى السيدات عبر تطبيق "الانستغرام" في الخليـل .

وذكـرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة " بأنه وبناء على شكوى تقدمت بها احدى السيدات مفادها تعرضها للتشهير ونشر صورها ومعلومات واخبار كاذبة عنها على تطبيق الانستغرام من قبل مجهول على الفور باشرت الشرطة إجراءات البحث والتحري الالكتروني لكشف ملابسات الجريمة ومعرفة الفاعل.

وأضافت بانه وبعد الانتهاء من جمع المعلومات والأدلة الالكترونية المتعلقة بالجريمة، تمكنت وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية من تحديد هوية المشتبه به والقاء القبض عليه، حيث تبين ان الغرض من عملية التشهير هو النيل من سمعة المشتكية.

واكدت توقيف المشتبه به مـدة 24 ساعة واحالته للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول.

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