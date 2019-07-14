نتيجة الصف الثالث الثانوي الأزهري عبر "موقع الأزهر الشريف" - البوابة الإلكترونية التعليمية

كشف مصدر موثوق خاص بالأزهر الشريف في مصر، بأن نسبة النتائج العامة لطلاب الثانوية الازهرية لهذا العام مرتفعة بشكل ملحوظ عن الاعوام الماضية. وسجلت النسبة العامة للنجاح في الثانوية الأزهرية للعام السابق 2018 للقسمين العلمي والأدبي 63.81%، وبلغت نسبة نجاح معاهد الشعبة الإسلامية 92.35%، بينما بلغت نسبة البعوث الإسلامية للمرحلة الإعدادية 22.2% والثانوية 42.6%.

وقال المصدر المطلع في تصريحات صحفية، إن الاعمال الخاصة بالرصد والمراجعة للامتحانات الثانوية الازهرية لهذا العام اجريت ببدقة وبنسبة عالية جدا، حيث تم تكرير التدقيق اكثر من مرة لتكون النسبة حقيقة وايضا حتى يحصل كل طالب على حقه كاملاً بما قدم بالامتحانات. وأشار إلى أن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد سيكرم الأوائل بعد عودته من ألمانيا، وانتهاء رحلة علاجه.

حيث سيعلن وكيل الازهر الشريف الشيخ صالح عباس، نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية، في مؤتمر صحفي يعقدد بمقر المشيخة بالدراسة، في تمام الـ12 ظهرا. وفق "مصراوي" وأجريت اتصالات هاتفية بالطلاب الاوائل لشهادة الثانوية الازهرية من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أمس السبت ،لشعب المختلفة (شعبة إسلامية، علمي، أدبي)، هنأهم فيها بنجاحهم وتفوقهم، متمنيًا لهم ولجميع طلاب الأزهر مزيدًا من التقدم والنجاح. رابط النتائج من خلال الموقع الرسمي