تجميد "مشاريع أمنية" لعدة مستوطنات بالضفة

ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، اليوم الأحد، أنه تم تجميد عشرات "المشاريع الأمنية" لعدة مستوطنات بالضفة الغربية بسبب خلافات بين وزارتي الحرب والمالية في حكومة الاحتلال.

وترجع الخلافات إلى أزمة مالية في الموازانات العامة للوزارات رغم المصادقة على نقل 85 مليون شيكل لصالح تلك المشاريع، حيث لم يتم تحويل سوى 20 مليون شيكل من المبلغ الإجمالي في موازنة 2019.

وأشارت إلى أنه كان هناك وعود لمجالس المستوطنات بنقل ما تبقى من المبلغ في غضون أيام، إلا أنه منذ أسابيع لم يتم نقل أي مبالغ جديدة.

وتستهدف المشاريع مستوطنة "بيت حجاي"، و"شيلو" "وهار براخا".

وتسببت الأزمة بشلل كامل لعمليات الصيانة المستمرة داخل المستوطنات الأخرى مثل الكاميرات وأنظة الإنذار وغيرها.