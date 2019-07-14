طرق العمل في المنزل

إن العمل الحر هو شيء يمكنك من خلاله المساهمة في العديد من المؤسسات في نفس الوقت وتحقيق مكاسب ضخمة. إذا كنت جيدًا في تصميم المواقع الإلكترونية أو تطويرها أو حتى الكتابة بشكل جيد، فيمكنك أن تكون تعمل بشكل مستقل وأن تحصل على راتب لائق مقابل قضاء 3-5 ساعات يومياً اعتماداً على حجم العمل.

بيع الاشياء على Etsy

إذا كنت حتى لديك ميول فنية فعلية، فإن بيع المنتجات على Etsy يمكن أن يكون عملًا رائعًا من المنزل ، يحب المستخدمون زيارة موقع Etsy للحصول على هدايا متخصصة فريدة، ويقدر العديد من العملاء مدى سهولة طلب قطع مخصصة من متاجر Etsy. شاهد ما يتم بيعه على Etsy وفكر ما إذا كنت تستطيع تقديم شيء مماثل.

اكتب كتابًا إلكترونيًا

جعلت الكتب الإلكترونية من النشر الذاتي خيارًا حقيقيًا مدر للدخل للكتّاب الذين كانوا في السابق قد واجهوا مشاكل في الشراكة مع دور النشر الكبيرة. إذا كان لديك معرفة متعمقة حول موضوع معين، فإن صياغة كتاب إلكتروني مكتوب بطريقة جيدة ومفيدة وبيعه عبر الانترنت يمكن أن يكون وسيلة رائعة للإضافة إلى دخلك العادي.

مساعد افتراضي

يمكنك أن تكون مساعدًا افتراضيًا من خلال إعداد جدول زمني للمهام اليومية وإدارة المواعيد وما إلى ذلك. يعمل المساعد الافتراضي كل شيء إلى حدٍ كبير كمساعد منتظم، ولكن من خلال الجلوس في المنزل والمساعدة عبر الإنترنت. هذا يمكن أن يساعدك على كسب المال من خلال العمل عبر الإنترنت.

تداول سوق فوركس

لا يوجد جرس فتح في سوق فوركس. يمكنك الدخول أو الخروج من الصفقة وقتما تشاء من يوم الأحد في تمام الساعة 5 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة إلى يوم الجمعة في حوالي الساعة 4 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة. التركيز على أزواج العملات أقل، بدلاً من أن تضيع في محاولة لتحليل الآلاف من الأسهم. تداول بدون عمولة مع العديد من صانعي سوق التجزئة، وتكاليف المعاملات بشكل عام أقل من الأسهم والسلع.

التقلب يسمح للمتداولين بالربح في أي حالة سوقية ويوفر فرص تداول أسبوعية عالية الاحتمال. أيضًا، لا يوجد أي تحيز سوقي هيكلي مثل التحيز الطويل لسوق الأوراق المالية، وبالتالي فإن المتداولين لديهم فرصة متساوية للربح في حالات ارتفاع أو هبوط الأسواق.