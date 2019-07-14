غريزمان يراهن على التتويج بالألقاب مع برشلونة

راهن لاعب كرة القدم الفرنسي أنطوان غريزمان على التتويج بالبطولات والألقاب مع فريقه الجديد نادي برشلونة الإسباني بداية من الموسم المقبل.

وفي تصريح لقناة النادي التليفزيونية، السبت، قال غريزمان "أتمنى حصد جميع الألقاب مع برشلونة سواء الدوري أو الكأس المحلية ودوري أبطال أوروبا".

وأضاف "أمتلك العديد من التحديات مع برشلونة، وأتمنى العمل مع زملائي في فريقي الجديد، وحصد البطولات والألقاب معه".

وأوضح "بالتأكيد الأرجنتيني ليونيل ميسي أحد أفضل نجوم كرة القدم العالمي، ومن دواعي سروري اللعب بجواره، وأرغب في الاستفادة والتعلم منه لتطوير مستواي".

واختتم غريزمان تصريحاته بالقول "أحلم بأن أجلب السعادة لجماهير برشلونة".

والجمعة، أعلن نادي برشلونة تعاقده مع غريزمان قادمًا من أتلتيكو مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ووفقًا لبيان منشور على موقع النادي الإلكتروني، "سيرتدي غريزمان قميص الفريق الكتالونى حتى عام 2024، بعدما تم دفع 120 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي".

وأضاف البيان "عقد غريزمان مع برشلونة يتضمن شرطاً جزائياً يصل لـ800 مليون يورو".

وبدأ غريزمان مسيرته الكروية مع ريال سوسيداد ولعب معه منذ 2009 وحتى 2014، بعدها انتقل إلى أتلتيكو مدريد ليحقق معه العديد من البطولات والألقاب.

وحقق غريزمان مع أتلتيكو مدريد 3 بطولات وهي السوبر الإسباني موسم 2014/2015 والدوري الأوروبي في 2018 والسوبر الأوروبي موسم 2018/2019.

ولعب غريزمان بشكل عام مع أتليتكو مدريد 257 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالهم 133 هدفًا وصنع 50.