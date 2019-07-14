تحالف القوى في لبنان:مواجهة صفقة القرن تمر من بوابة منح اللاجئين حقوقهم

أكد تحالف القوى الفلسطينية في لبنان اليوم الأحد، أن الإجراءات الجائرة بحق شعبنا الفلسطيني في لبنان، تسيء إلى العلاقات اللبنانية الفلسطينية.

وقد ثمن تحالف القوى، في بيان صحفي، الموقف الرسمي للجمهورية اللبنانية الرافض لصفقة القرن الأمريكية، منتقداً إجراءات وزارة العمل اللبنانية التي وصفها بالظالمة والتي طالت العمال الفلسطينيين في لبنان من خلال ملاحقتهم في أماكن عملهم وتحرير محاضر ضبطٍ بحقهم وبحق مؤسساتهم.

وقال التحالف:"إن وزارة العمل تتناسى انطلاق الحوار اللبناني الفلسطيني، والذي نسعى من خلاله إلى منح اللاجئين الفلسطينيين حقوقهم المدنية والإنسانية والاجتماعية.

وأكد التحالف، أن هذه الإجراءات الجائرة بحق شعبنا الفلسطيني في لبنان، تسيء إلى العلاقات اللبنانية الفلسطينية، مناشداً رئيس الجمهورية اللبنانية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب، وكل المعنيين، بالتدخل العاجل لوقف هذه الإجراءات التي لا تخدم تعزيز صمود اللاجئين الفلسطينيين، ولا تصب في مربع مواجهة صفقة القرن والتصدي لها.

كما شدد قيادة التحالف أن مواجهة صفقة القرن الأمريكية تمر من بوابة منح اللاجئين الفلسطينيين حقوقهم، وتمكينهم من العيش بكرامة وعدم ملاحقتهم في أعمالهم التي يؤمنون من خلالها لقمة عيشهم، ريثما يتمكنوا من العودة إلى فلسطين.

وأكد تمسكه بحق العودة إلى فلسطين، ورفضه لكافة مشاريع التوطين والتهجير مهما بلغت المغريات.