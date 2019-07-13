تدريبات متتالية لجيش الاحتلال تزامنًا مع تهديدات نتنياهو

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه سيبدأ صباح غدٍ الأحد تدريبًا عسكريًا في ميناء اسدود، سيتواصل حتى مساء الثلاثاء المقبل.

وبحسب موقع "مفزاك" العبري، فإن التدريب سيتخلله حركة نشطة لقوات الأمن الإسرائيلي، ودوي صفارات الإنذار.

وكان جيش الاحتلال أجرى الأسبوع الماضي تدريبات عسكرية داخل مدينتي "سديروت" و"نتفوت".

وتأتي التدريبات المتكررة لجيش الاحتلال في منطقة "غلاف غزة" ومدن الجنوب الإسرائيلي تزامنًا مع التهديدات المتكررة لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

وهدد نتنياهو قال الخميس الماضي، خلال زيارته لمدينة عسقلان بشن عملية عسكرية واسعة النطاق ضد قطاع غزة.