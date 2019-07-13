متى موعد مباراة الجزائر ونيجيريا القادمة في كاس افريقيا 2019

يستعد كل من المنتخب الجزائري ونيجيريا الى مباراة نصف نهائي كأس امم افريقيا 2019 وذلك يوم غد الاحد الموافق 14 يوليو 2019 الجاري. وستنطلق متابعة مباراة الجزائر ونيجيريا في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت غرينتش ولندن ، اما بالتوقيت المحلي لدولة الجزائر سيكون في تمام الساعة الثامنة ليلا، وفي التاسعة ليلا بتوقيت مصر المحلي وفي العاشرة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، وفي الحادية عشر قبل منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

وييتم نقل المباراه للمنتخب الجزائري ونيجيريا يوم الأحد عن طريق قناة بي إن سبورت الرياضية أش دي ماكس 1، بالإضافة إلى قناة بي إن سبورت ماكس أش دي 2 اما القنوات المفتوحة هي قناة تايم سبورت المصرية المفتوحة والتي تقوم ببث جميع مباريات كأس أمم إفريقيا 2019، كما يمكن متابعة مباراة الجزائر ونيجيريا مجانا على قناة الجزائر الأرضية المفتوحة.

كما تم الاعلان عن اسم المعلق لمباراه نيجيريا والجزائر ، المعلق الجزائري حفيظ الدراجي، وذلك عبر قناة بي إن سبورت أش دي ماكس 1، وقناة أش دي ماكس أش دي 2.

الجدير بالذكر أن المنتخب الجزائري تأهل في مباريات دور الربع النهائي من كأس الأمم الإفريقية 2019، بعد التغلب على منتخب ساحل العاج بضربات الجزاء، بعد نهاية الوقت الأصلي والاظافي هدف مقابل هدف.