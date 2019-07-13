مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2019 علمى علوم في الكليات والمعاهد مصر

يبحث جميع طلاب الثانوية العامة عن تنسيق الجامعات 2019 للعام الحالي والكليات المتاحة لشعبة علمى علوم وعلمي رياضة وأدبي لكافة المحافظات والجامعات المصرية الحكومية والخاصة.

الجدير بالذكر أن التوقعات تكون مبنية بالفعل علي تنسيق العام الماضي، حيث أن تنسيق العام الجديد سيكون مثل العام الماضي أو اعلي منه قليلا وذلك نتيجة لارتفاع نسبة نجاح طلاب الثانوية العامة 2019 عن العام الماضي 2018.

ويمكنكم معرفة تنسيق الثانوية العامة علمي علوم وعلمي رياضة عبر الرابط الرسمي لموقع بوابة الحكومة المصرية وزارة التربية والتعليم للتعرف علي الكليات المتاحة لشعبة علمى علوم حيث أنها كليات ثابته في جميع الجامعات المصرية في مختلف محافظات الوجه القبلي والبحري. وتم تفصيل الكليات والمعاهد الحكومية المتاحة لطلاب الشعبة العلمية حسب كل جامعة علي حدة، حيث أن كل جامعة بها كليات تختلف عن الأخري بعض الشئ ،وذلك من خلال الجدول التالي :