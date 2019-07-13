نقدم لكم من خلال موقعنا نتائج ابريف 2019 موريتانيا mauribac برقم الطالب، والمتعلقة بنتائج جميع المراحل التعليمة في موريتانا ومنها نتائج طلاب المرحلة الاعدادية.

ويمكن البحث عن نتائج امتحانات طلاب بريفيه في موريتانا داخل جميع المحافظات الموريتانية، ولمن يرغب من الطلاب والطالبات بالاستعلام والاطلاع على نتيجته مباشره من خلال موقع وزارة التربية والتهذيب الموريتانية عن طريق رقم الطالب. وتم تنظيم هذه المسابقة بالاشتراك بين مدارس دولة موريتانا حيث شارك فيها ما يقارب92212 ، من ضمنهم 19416 طالب من المدارس الخاصة موزعين على 948 مركز امتحان منها 140 في نواكشوط و808 في الداخل ومركزا واحدا خارج البلاد (المدرسة الموريتانية بباماكو) بجمهورية مالي.

ونشرت وزارة التربية والتهذيب الوطني نشرت النتائج النهائية لمسابقة دخول السنة الأولى اعدادية، وبعد التكتم على النتائج استطاع موقع الفضاء التابع لمورياتنا ان يحصل على نسخ من ملفات تحتوي على النتائج النهائية للطلاب . وبحسب الاحصائيات المقدمة من الوزارة يبلغ عدد الطالبات المشاركات في هذه الامتحانات 47040 فتاة أي ما يمثل نسبة 51.01%. واعتبرت اللجنة المكلفة بتصليح الاوراق ان معدل النجاح بالنسبة للامتحان هو 95 نقطة من أصل 200 نقطة .

نتائج ابريف 2019 موريتانيا من خلال ( الرابط التالي ) .

نتائج دخول السنة الأولى اعدادية من خلال ( الرابط التالي ) .