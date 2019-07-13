نتيجة تظلمات اولى ثانوى 2019 برقم القومي وزارة التعليم g10.emis.gov.eg

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر، الدكتور طارق شوقي، عن نتيجة تظلمات الصف الاول الثانوي 2019، وذلك بعد اسبيع مع اعلان النتيجة بشكل رسمي. وأوضحت الوزارة انه سيتم الاستعلام عن النتائج للترم الثاني إلكترونيًا، من خلال موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي، أو من خلال مواقع مديرية التربية والتعليم التابعة للمحافظات المختلفة، وتعلن نتيجة الصف الاول الثانوي على جميع المواقع الالكترونية للمحافظات المختلفة.

وعملت وزارة التربية والتعليم على بذل جهد كبير لضمان سير المنظومة التعليمية بخطوات سريعة وُمتقدمة،وذلك لتوفير الجهد والوقت على جميع الطلاب وأولياء الأمور. واشارت وزارة التربية والتعليم إن طلاب "الورقي" يمكنهم التقدم بتظلمات على نتائجهم، طبقا للقرار الوزاري القديم المنظم لتلك العملية ، حيث اعتمد وزير التربية والتعليم نتيجة الصف الاول الثانوي 2019 الترم الثانى، من خلال إشعارات التابلت بنسبة نجاح تخطت حاجز 91%. كما واجهت وزارة التربية والتعليم تحديات كبيرة لحصول الطلاب علي التابلت الإلكتروني ولخروج نتائج اولى ثانوي بهذا التوقيت، وقد هنئ "شوقي" جميع الطلاب الناجحين في هذا الترم. نتائج التظلمات هنـــــا