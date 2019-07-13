موعد مباراة الهلال السعودي اليوم والقنوات الناقلة اليوم السبت 13/9/2019

لكل عشاق كرة القدم ومتابعي الدوريات العربية والعالمية نقدم لكم من خلال موقع فلسطين اليوم موعد مباراة الهلال السعودي ضد راينز لينز النمساوى.

حيث تقام اليوم العديد من المباريات الودية في مختلف ملاعب العالم، وذلك في اطار استعداد الاندية الكبيرة للدخول في منافسات الموسم الجديد، ومن ضمنهم نادي الهلال السعودي الذي يواصل استعداده للمباراة تحت قيادة المدرب الروماني رازفان لوشيسكو في معسكر داخل دولة النمسا . وتقام مباراة نادي الهلال الودية ضد رابيد لينز النمساوي على ملعب دولوميتين التابع للفريق النمساوي مساء اليوم السبت الموافق 13/7/2019.

كما اتاحت إدارة النادي السعودي عرض المباراة بشكل مباشر عبر قناة اليوتيوب التابعة للنادي والتي ستقوم ببث المواجهة مباشرةً للجماهير لحظة بلحظة . موعد عرض مباراة الهلال السعودي و راينز لينز النمساوى – الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة – السعودية .