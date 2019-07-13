موقع نتيجة الثانوية العامة 2019 بالرقم القومي - وزارة التربية والتعليم المصرية

اعلنت وزارة التربية والتعليم في مصر اليوم السبت، عن موعد اعلان نتائج الثانوية العامة لعام 2019 ، حيث سيكون الإعلان عن النتيجة برقم الجلوس رسميًا يوم الأحد، من خلال المؤتمر الصحفي الذي تعقده وزارة التربية والتعليم. وذلك برئاسة وزير التربية والتعليم الدكتور طارق جلال شوقى لإعلان تفاصيل ونسبة نجاح الثانوية العامة وأسماء أوائل الثانوية العامة.

وسيتم ايضا الاعلان عنها في المدارس يوم الاثنين. الجدير بالذكر ان امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2018 – 2019 انتهت منذ فترة قصيرة حيث أدى طلاب الشعبة العلمية رياضة آخر امتحانات المواد المقرر عليهم. وبهذا يودع طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي امتحانات الثانوية العامة 2019، لتبدأ فترة انتظار ظهور النتيجة للاطمئنان على مستقبلهم التعليمي والتأكد من صحة إجاباتهم في الامتحانات السابقة.

حيث انتهت اليوم أعمال تصحيح كراسات إجابات الطلاب في جميع الإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية تحت إشراف ومتابعة وزارة التربية والتعليم. رابط النتائج فور نشرها