أوروبا تعرب عن قلقها لارتفاع أعداد المصابين في مسيرات العودة

أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء تزايد أعداد المصابين جراء اعتداء جيش الاحتلال الإسرائيلي على المشاركين في فعاليات مسيرات العودة السلمية شرقي قطاع غزة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده نائب المتحدث باسم الأمين العام فرحان حق، بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك.

وكان المسؤول الأممي يرد على أسئلة الصحفيين بشأن موقف الأمين العام من إصابة عشرات الفلسطينيين برصاص قوات الاحتلال يوم الجمعة، أثناء مشاركتهم في فعاليات مسيرات العودة السلمية.

وقال "نحن قلقون إزاء أعمال العنف وعبرنا مرارًا عن قلقنا إزاء أي تصعيد، ونريد أن نرى الطرفين (الإسرائيلي والفلسطيني) وهما يعملان على خفض التصعيد في القطاع".

وأصيب عشرات الفلسطينيين جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي المشاركين في فعاليات الجمعة الـ 66 من مسيرات العودة وكسر الحصار على الحدود الشرقية لقطاع غزة، والتي تحمل عنوان : "لا تفاوض لا صلح لا اعتراف بالكيان".

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بإصابة 24 مواطنا برصاص قوات الاحتلال خلال قمع فعاليات الجمعة الـ 66 لمسيرات العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة.

وانطلقت مسيرات العودة وكسر الحصار بـ30 آذار/ مارس 2018 شرقيّ قطاع غزّة، بمشاركة الآلاف أسبوعيًا للمطالبة بحق العودة ورفع الحصار الإسرائيلي المتواصل على غزة منذ 13 عامًا.

وأدى قمع قوات الاحتلال للمشاركين في مسيرات العودة شرق غزة، إلى استشهاد 306 فلسطينيين، وإصابة أكثر من 31 ألفا بجراح مختلفة، بحسب إحصائية صدرت عن وزارة الصحة.