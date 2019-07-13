الاحتلال يسلم مواطنا في بيت امر إخطارا لهدم منزله

سلمت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم السبت، مواطنا في بلدة بيت امر شمال الخليل، إخطارا لهدم منزله.

وأوضح الناشط الإعلامي في بيت أمر محمد عوض، أن قوات الاحتلال سلمت المواطن علي محمد علي العلامي، إخطارا لهدم منزله المكون من طابق وتسوية بمساحة 150 مترا مربعا، لافتاً إلى أن المنزل المذكور قيد الانشاء ويقع في منطقة واد الشيخ القريب من مدخل بيت أمر.

واشار عوض وفقاً لوكالة "وفا"، إلى أن قوات الاحتلال سلمت الاخطار للمواطن العلامي، بحجة عدم الترخيص، علما ان المنطقة التي يقع عليها البناء تتبع إداريا لبلدية بيت أمر والمواطن العلامي يملك جميع الأوراق التي تثبت ملكيته لقطعة الأرض المقام عليها منزله.