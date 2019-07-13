مهجة القدس الأسير رائد هندي يدخل عامه الـ (18) في سجون الاحتلال

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى؛ أن الأسير المجاهد رائد محمد إسماعيل هندي (39 عاماً)؛ من بلدة تل قضاء محافظة نابلس، أنهى سبعة عشر عاماً على التوالي في الأسر ويدخل اليوم عامه الثامن عشر في سجون الاحتلال الصهيوني.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 13/07/2002م؛ وأصدرت المحكمة الصهيونية بحقه حكماً بالسجن الفعلي (25) عاماً؛ بتهمة الانتماء والعضوية في حركة الجهاد الإسلامي والمشاركة في عمليات للمقاومة ضد قوات الاحتلال الصهيوني.

جدير بالذكر أن الأسير رائد هندي ولد بتاريخ 06/11/1980م؛ وهو أعزب؛ ويقبع حالياً في سجن النقب الصحراوي.