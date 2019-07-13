مصادر روسية: تسليم "إس-400" لتركيا سيتم على ثلاث دفعات

قالت مصادر دبلوماسية روسية، إن عملية تسليم منظومة الصواريخ "إس-400" إلى تركيا، ستتم على ثلاث دفعات.

وذكرت وكالة الانباء الروسية "تاس"، في خبر اسندته إلى مصادر دبلوماسية، أن الدفعة الأولى تم تسليمها الجمعة، جوا.

وقالت إنه " في وقت قصير سيتم تسليم الدفعة الثانية أيضا جوا. أما الدفعة الثالثة المؤلفة من أكثر من 120 صاروخا سيتم تسليمها بحرا".

وأشارت إلى تلقي عسكرييين أتراك التدريب على استخدام المنظومة، في روسيا، وقالت: " في يوليو/حزيران و أغسطس/آب (2019) ، سيتم تدريب حوالي 80 خبيرًا عسكريًا تركيًا في مركز التدريب ذاته".

وأكدت الهيئة الفدرالية الروسية للتعاون التقني العسكري، الجمعة، بدء إرسال منظومة "إس-400" للدفاع الجوي إلى تركيا، وأن التسليم سيكون طبقا للمواعيد المتفق عليها.

كما أعلنت وزارة الدفاع التركية في وقت سابق الجمعة، عن وصول أول دفعة من منظومة "إس-400" الروسية إلى مطار عسكري في أنقرة.

وعلى صعيد متصل، أعلنت رئاسة الصناعات الدفاعية في بيان صادر عنها، بدء المرحلة الأولى من عملية استلام منظومة "إس-400" مع وصول أول طائرة تقل أجزاء المنظومة، إلى العاصمة أنقرة.

وأشارت إلى أن استلام الأجزاء الأخرى التابعة للمنظومة سيستمر خلال الأيام المقبلة. "الأناضول"