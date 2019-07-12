احذر.. غوغل تتجسس على المحادثات الصوتية "الخاصة"

بعد معلومات كشفتها وسيلة الإعلام البلجيكية "في آر تي"، أقرت شركة غوغل، الخميس، بأن موظفيها لديهم نفاذ إلى تسجيلات خدمتها للمساعدة الصوتية، وأن هذه الخدمة قد تسجل أحيانا من دون أن يشغلها المستخدم.

وعادة يتم تفعيل خدمة المساعدة الصوتية من غوغل عندما يتوجه إليها المستخدم، من خلال الضغط على زر أو مخاطبتها.

وأقرت المجموعة بأن هذا التطبيق قد يسجل عن طريق الخطأ، عندما يرصد تعبيرات في الخلفية قد يستخدمها ككلمات مفتاح.

وبررت المجموعة العملاقة هذا الإجراء بأن خبراء لغات يستمعون إلى تسجيلات مستخدمي خدمة المساعدة الصوتية، بهدف تحسين فهمها للكنات المختلفة.

وأضافت أنه عمل "ضروري لاستحداث منتجات مثل (أسيستنت غوغل)".

وكانت "في آر تي" قد قالت إنها استمعت إلى أكثر من ألف تسجيل مأخوذ من أجهزة في بلجيكا وهولندا، حوالى 153 منها سجل عن طريق الخطأ.

وتشمل تلك التسجيلات محادثات بين مستخدمين عن حياتهم العاطفية أو أولادهم، والبعض منهم يقدم معلومات شخصية مثل عناوينهم.

وتحقق غوغل في كيفية تسريب هذه التسجيلات من جانب موظف "لم يلتزم بالسياسة المعمول بها في مجال أمن المعلومات".

وأشارت إلى أن موظفيها ليس في وسعهم الاطلاع إلا على 0,2 في المئة من التسجيلات