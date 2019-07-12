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بري: القدس قبلتنا السياسية والقومية و"صفقة القرن" صفقة تجارية

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 17:35 - 12 يوليو 2019
رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري
بنك فلسطين
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أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، خلال لقائه وفدًا من المنظمة العربية للشباب، اليوم الجمعة، أن القدس كانت وستبقى قبلتنا السياسية والقومية.

وأضاف: "للأسف البعض تفرق عن هذه القبلة".

وشدد بري على أن فلسطين وقضيتها بقدر ما هي ملك للشعب الفلسطيني هي قضية العرب الأولى، لافتًا إلى أن "صفقة القرن" هي نسف لمبدأ الأرض مقابل السلام وهي صفقة تجارية.

وقال: "إسرائيل تريد خلق مزارع شبعا جديدة لكن هذه المرة في البحر. فمنذ خمس سنوات ولبنان يخوض مفاوضات شاقة والموقف اللبناني هو هو، فالمعارك السياسية ليست أقل خطورة وأهمية من المعارك العسكرية مع الاحتلال."

 

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