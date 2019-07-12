الاحتلال ينشر القبة الحديدية في منطقة "غلاف غزة"

كشفت وسائل إعلام عبرية اليوم الجمعة، بأن جيش الاحتلال سيعزز من نشر القبة الحديدية، بالتزامن مع فرض حالة التأهب القصوى في منطقة "غلاف غزة"، خشيةً من رد المقاومة على مقتل القسامي محمود الأدهم.

وأفاد موقع حدشوت 24 العبري، بأن جيش الاحتلال سيعزز من نشر بطاريات للقبة الحديدية في محيط منطقة "غلاف غزة"، مع توقعات محتملة من رد حركة "حماس" على استشهاد الشاب محمود الأدهم بدم بارد.

بدوره، أكد موقع والا العبري، بأن جيش الاحتلال فرض حالة التأهب القصوى بين صفوف قواته في منطقة الغلاف، خوفاً من رد المقاومة.

وأوضح بأن جيش الاحتلال أغلق كافة الطرق والمحاور القريبة من السلك الفاصل مع القطاع، مشيراً بأن الشرطة العسكرية هي من تتولى حماية الأماكن في الغلاف.

وفي سياق آخر، وصل الوفد الأمني المصري برئاسة وكيل جهاز المخابرات العامة اللواء أيمن بديع ومسؤول الملف الفلسطيني اللواء أحمد عبد الخالق قطاع غزة عبر بوابة بيت حانون/إيرز عصر اليوم، لبحث ملف التهدئة والتوتر الأمني بين المقاومة والاحتلال بعد مقتل الشاب الأدهم.

وبالجدير ذكره، أطلق جيش الاحتلال النار على أحد عناصر الضبط الميداني محمود الأدهم أثناء عمله شرق بلدة بيت حانون، فجر يوم الخميس، ما أدى إلى ارتقاءه على الفور، في حين اعتذر الاحتلال في بيان له بأن الحادثة كانت سوء فهم من قبل القوات.