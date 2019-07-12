إصابة طفل بعيار ناري بالرأس في كفر قدوم

أصيب طفل فلسطيني ظهر اليوم الجمعة، في الرأس برصاص قوات الاحتلال "الإسرائيلي" في قرية كفر قدوم في مدينة نابلس.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن طفل أصيب برأس بعيار ناري، خلال اندلاع مواجهات بين أهالي قرية كفر قدوم وقوات الاحتلال في المسيرة الأسبوعية كل يوم جمعة.

وأشارت إلى أن حالة الطفل وصفت بالخطيرة، موضحاً بأن الأطباء داخل مستشفى رفيديا الحكومي يقدمون العلاج للجريح لإنقاذ حياته.

وفي السياق ذاته، اندلعت مواجهات عنيفة بين المشاركين في المسيرة الأسبوعية في كفر قدوم قضاء قلقيلية، وجنود الاحتلال بعد قمعها للمسيرة بالقوة.



