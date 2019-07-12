الفلسطينيون للشهيد الشقاقي: #نهجك_مقاومة

24 عاماً ولا يزال نهج الأمين العام المؤسس لحركة الجهاد الإسلامي فلسطين، د.فتحي إبراهيم الشقاقي يلهمُ الفلسطينيين والأمة بأسرها، نهجٌ أصيل أثبت جدارته في كل المراحل التي مرتْ بها القضية الفلسطينية في إطار الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي.

#نهجك_مقاومة هاشتاج تداوله الفلسطينيون وأبناء الأمتين العربية والإسلامية وفاءً لدماء الشقاقي الذي رفع شعار المقاومة ضد المحتل ونادي بالوحدة الوطنية وكان حريصاً على المشروع الإسلامي، وهو رد واضح على محاولة الاحتلال تسجيل انتصارٍ في إعلانه عن تفاصيل عملية اغتيال الشهيد الشقاقي.

وتزينت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بمقولات الشهيد الشقاقي التي تحث على المقاومة ضد المحتل الإسرائيلي، وتلفظ التطبيع العربي، وتنادي بالوحدة الوطنية الفلسطينية والإسلامية في مواجهة المحتل الإسرائيلي.

الناشط محمد البطش كتب على حسابه في فيس بوك "#نهجك_مقاومة" متبعاً الهاشتاج في صورة للشقاقي تحمل مقولته الشهيرة "إن حركة يستشهد أمينها العام لن تهزم.. ولن تنكسر.. ولن تتراجع.. ولن تعود إلى الخلف".

وكتبت وئام جهاد على صفحته في موقع تويتر "ما كان قتله إبداعا جديدا، فهم معتادون على الغدر والخيانة #نهجك_مقاومة"، مرفقة تصميماً يحمل صورة للشقاقي وخارطة فلسطين التاريخية ذيلت أسفلها عبارة "الجهاد الإسلامي تقدم القادة قبل الجند".

كما، وكتب حساب وائل كراز على موقع تويتر "لقد نهضنا لقتال العدو وما دون ذلك هوامش"، وهي مقولة للشهيد القائد فتحي الشقاقي.

وكتب حساب اركان أبو الحسن مقولة للشقاقي على صفحته في تويتر "طريقنا طويل وتكلفته عالية لكن هذا خيارنا المقدس ..#نهجك_مقاومة".

كما، وكتب حساب رندا ياسر معلقة على جريمة اغتيال الشهيد الشقاقي "إن على الصهاينة أن يدركوا أن جرائمهم ستولد لدى المقاومين المزيد من الإصرار والثبات" مرفقة صورة للشهيد الشقاقي إلى جانب علم لفلسطين ومجموعة من المجاهدين التابعين لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.

وكتبت وسام على صفحتها في موقع تويتر "إن الجهاد الإسلامي غرسةٌ وضعت بأيدٍ أمينة، واليوم تشقُ الطريق نحو التحرير".

وكتبت أية عبد على صحفته في موقع تويتر "إن عملية اغتيال الشقاقي الامين لم يتم فيها اغتيال حركة الجهاد الإسلامي وهي النقطة الأهم في الفيلم فاليوم الجهاد صواريخه تدك تل ابيب وتنفذ عمليات نوعية مثل زقاق الموت...".

وكتب الناشط الشبابي أنور العامودي على موقع تويتر "إن الشهيد القائد فتحي الشقاقي كان مدرسة حقيقية في استمرار الثورة الفلسطينية ضد الاحتلال، وبدأها بقلمه المثقف كدلاله على هوية فلسطين، وبكفاح عسكري ضد آلة البطش والعدوان#نهجك_مقاومة. ".













