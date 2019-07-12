الناتو يعبر عن قلقه بعد إعلان تركيا بدء تسلم منظومة "إس-400" الروسية

أعرب حلف شمال الأطلسي عن قلقه بعد إعلان تركيا بدء تسلم أجزاء من منظومة الدفاع الصاروخية الروسية "إس 400"، بحسبما ذكرته وكالة "أ ف ب".

يأتي ذلك بعد إعلان وسائل إعلام تركية اليوم الجمعة عن هبوط 3 طائرات شحن عسكرية روسية في أحد مطارات أنقرة العسكرية تحمل أجزاء من منظومة "إس-400" الصاروخية الروسية.

وقد توصلت تركيا إلى اتفاق مع روسيا لشراء منظومة "إس-400" سنة 2017، ورغم محاولات واشنطن الضغط على أنقرة وتهديدها بفرض عقوبات وحرمانها من الحصول على المقاتلة "إف-35"، أصر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على إتمام الصفقة وشراء المنظومة الدفاعية الروسية.

وتخصص منظومة "إس-400" الروسية لمواجهة الطائرات الاستراتيجية والتكتيكية والصواريخ الباليستية، وغيرها من وسائل الهجوم الجوي، في ظروف عمل منظومات تشويش إلكترونية وغيرها.