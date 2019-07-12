معاريف: الوفد المصري يبذل جهوداً لمنع التصعيد بين غزة والاحتلال

زعمت صحيفة "معاريف العبرية بأن الوفد الأمني المصري يبذل جهوداً مكثفة لمنع التصعيد العسكري بين فصائل المقاومة في قطاع غزة و"إسرائيل".

وذكرت مصادر "إسرائيلية" :" إن المصريين يبذلون جهودًا مكثفة لمنع التصعيد من قبل حماس، مستدركة : "لكن الجيش "الإسرائيلي" يستعد لمثل هذا الاحتمال". بحسب الصحيفة.

يشار إلى ان جيش الاحتلال "الإسرائيلي" رفع حالة التأهب في غلاف غزة، أمس في أعقاب الرد المتوقع من المقاومة بعد استشهاد أحد عناصر القسام على حدود القطاع. حيث حملت الفصائل كافة الاحتلال المسؤولية عن قتل الشاب محمود الأدهم.

ومساء اليوم الجمعة، سيشارك الفلسطينيون في جمعة "لا تفاوض.. لا صلح.. لا اعتراف". ضمن مسيرة العودة وكسر الحصار.