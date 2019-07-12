اشتية: لن نعترف بإلغاء الاحتلال لتقسميات المناطق الفلسطينية في القدس

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، أن الحكومة لن تتعامل مع إلغاء الاحتلال تصنيفات المناطق في مدينة القدس المحتلة، واصفاً قرار الاحتلال الإسرائيلي بالجائر، وطالب العالم بالتدخل الفوري لمنع الاحتلال من هدم 16 عمارة سكنية تضم 106 شقة سكنية في وادي الحمص ببلدة صور باهر بمدينة القدس يقع بعضها في المناطق "أ" وبعضها في منطقة "ب" وأخرى في "ج".

جاء ذلك خلال مشاركته في حفل افتتاح مؤتمر مغتربي أبناء محافظة بيت لحم الثاني، اليوم الخميس في قصر المؤتمرات بيت لحم، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين والشخصيات الاعتبارية.

وأضاف رئيس الوزراء: "هناك 3 مليارات مسيحي في العالم بعضهم لا يعلم أن السيد المسيح ولد في مدينة بيت لحم، نريد أن نطلق هذا شعار "السيد المسيح ولد في بيت لحم، وبيت لحم في فلسطين"، ونتمنى من أهلنا المغتربين نشر هذا الشعار حول العالم بكافة اللغات".

وتابع اشتية: "سيدنا المسيح ونبينا محمد تركا بصمة في مدينة القدس، لنفخر بها من تاريخ ودين يضفي على مدينة القدس هيبتها وتاريخها وتراثها وروح التآخي الإسلامي المسيحي فيها".

وأردف رئيس الوزراء: "هذه الارض ارضنا، ونحن الذين اعطيناها اسمها وجوهرها وهويتها، وسنبقى أوفياء لجغرافيا فلسطين وللرواية، فلا يمكن لأحد أن يزور الرواية الإسلامية والمسيحية عن فلسطين".

وقال اشتية: "نحن اكثر شعب متعلم في المنطقة، بين كل 1000 فلسطيني يوجد 27 خريجا جامعيا، نحن ساهمنا في بناء العديد من الدول، وحان الوقت للمغتربين الفلسطينيين بناء بلدهم، فالمسؤولية مشتركة ونحن شركاء في الوطن".