استطلاع: ليبرمان لا يزال مفتاح تشكيل الائتلاف الحكومي

بيّن استطلاع "إسرائيلي" للرأي، أجري يوم أمس، ومن المقرر أن ينشر اليوم، الجمعة، أن حزب "يسرائيل بيتينو"، برئاسة أفيغدور ليبرمان، لا يزال المفتاح لتشكيل الائتلاف الحكومي. كما أظهر مجدداً أن عودة إيهود باراك إلى الساحة السياسية لم تحدث تغييراً في التوازنات القائمة بين المعسكرات.

وبحسب الاستطلاع الذي أجراه معهد "سميث" للإذاعة وصحيفة "معاريف" فإن "يسرائيل بيتينو" يحصل على 8 مقاعد، بينما يحصل "الليكود" برئاسة بنيامين نتنياهو، على 33 مقعدا.

ويحصل حزب "اليمين الجديد"، برئاسة نفتالي بينيت وأييليت شاكيد، اللذين لم يتفقا بعد على تجديد التعاون بينهما، على 6 مقاعد، مقابل 4 مقاعد لـ"اتحاد أحزاب اليمين" الذي يضم كلا من "البيت اليهودي" و"الاتحاد القومي".

وتحصل قائمة "شاس" على 8 مقاعد، مقابل 7 مقاعد لـ"يهدوت هتوراه"، ما يعني أن كتلة "اليمين – الحريديين" تحصل على 58 مقعدا، مقابل 54 مقعدا لما يطلق عليه "الوسط – اليسار".

وفي المقابل، يحصل حزب "كاحول لافان" على 30 مقعدا، بينما تحصل القائمة المشتركة على 10 مقاعد، ويحصل "العمل" على 5 مقاعد فقط.

أما حزب إيهود باراك الجديد "إسرائيل الديمقراطية" فيحصل على 4 مقاعد، مقابل 5 مقاعد لـ"ميرتس".

وبحسب النتائج، فإن حزب "زيهوت" و"غيشر" لا يتجاوزان نسبة الحسم.

شمل الاستطلاع عينة مؤلفة من 600 شخص، بنسبة خطأ تصل إلى 4%.