الجزائر إلى نصف نهائي أمم أفريقيا

حصد منتخب الجزائر بطاقة التأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية، عقب عبور عقبة كوت ديفوار (ساحل العاج) بضربات الترجيح بنتيجة ( 4-3) بعد التعادل بهدف لكل منهما، بإستاد السويس الجديد في دور الثمانية.

تقدم منتخب الجزائر بهدف سفيان فيجولي في الدقيقة 20 وتعادل منتخب كوت ديفوار بهدف جوناثان كودجيا في الدقيقة 62، وأضاع بغداد بونجاح ضربة جزاء في الدقيقة 48 للجزائر.

وفي ركلات الترجيح سجل للجزائر رامي بنسبعيني وإسلام سليماني وأندي ديلور وآدم أوناس وأضاع يوسف بلايلي.

وسجل لكوت ديفوار فرانك كيسي وماكسويل كورنيه وماكس جراديل وأضاع ويلفريد بوني وسيري دي.

وضرب منتخب الجزائر موعداً مع نيجيريا يوم الأحد المقبل، في نصف النهائي.

المباراة الماراثونية عرفت مجهوداً بدنياً شاقاً من جانب لاعبي الفريقين وصراعا تكتيكيا مثيرا بين جمال بلماضي مدرب الجزائر وإبراهيما كمارا المدير الفني لكوت ديفوار.