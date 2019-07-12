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غزة تستعد للمشاركة في جمعة "لا تفاوض.. لا صلح.. لا اعتراف بالكيان"

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 08:36 - 12 يوليو 2019
مسيرة العودة مسيرة العودة
بنك فلسطين
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يستعد المواطنون في قطاع غزة اليوم، للمشاركة في مسيرة العودة وكسر الحصار في الجمعة الـ 66 والتي تأتي بعنوان "لا تفاوض.. لا صلح .. لا اعتراف بالكيان"، والتي دعت لها الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار.

يأتي ذلك في ظل تهديد اسرائيلي بشن عملية عسكرية مفاجئة واسعة النطاق على قطاع غزة.

وكشف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن حكومته تستعد لسيناريو شن عملية عسكرية مفاجئة واسعة النطاق على قطاع غزة، معربا عن أمله في استمرار الهدوء عند حدود القطاع.

وقال نتنياهو يوم الخميس، إنه يفضل أن يستمر الهدوء هناك، لكن دون التعويل على إمكانية إبرام اتفاق سياسي مع حركة "حماس". وتابع قائلاً: "لكننا نستعد لحملة لن تكون واسعة فحسب، بل ومفاجئة".

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