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أجواء جافة وحارة وتحذير من تعرض المواطنين لأشعة الشمس

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 08:26 - 12 يوليو 2019
الطقس الطقس
بنك فلسطين
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تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم حاراً إلى شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية ،والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

السبت: يكون الجو صيفياً عادياً ، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

الاحد: يكون الجو صيفياً عادياً ، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من:

1-         التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة اثناء ساعات الذروه ما بين الساعه الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً.

2-         خطر اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الاعشاب الجافة.

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