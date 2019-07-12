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عباس: ننتظر رد حماس للبدء بتنفيذ اتفاق 2017

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 00:19 - 12 يوليو 2019
عباس عباس
بنك فلسطين
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قال رئيس السلطة محمود عباس، إن القيادة متلزمة باتفاق القاهرة 2017 لتحقيق المصالحة الفلسطينية، مضيفاً: "ننتظر رد حركة حماس للبدء فوراً بتنفيذ بنوده وإنهاء الانقسام الأسود الذي أضر بقضيتنا الوطنية على المستويات كافة".

جاء ذلك، خلال كلمة للرئيس عباس، مساء الخميس، مع بدء الدورة الثانية لاجتماعات المجلس الاستشاري لحركة فتح، حيث استعرض الرئيس آخر التطورات السياسية على الساحة الفلسطينية والوضع الداخلي، ومجمل التطورات السياسية، التي تؤكد الموقف الفلسطيني الثابت والرافض لما تسمى "صفقة القرن" والمتمسك بالثوابت الوطنية وفي مقدمتها القدس بمقدساتها وقضية أموال الشهداء والأسرى.

 

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