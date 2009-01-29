شمال غزة: تجمع المؤسسات التأهيلية يبحث سبل مساعدة معاقي العدوان الأخير

فلسطين اليوم - غزة

عقد تجمع مؤسسات التأهيل في شمال غزة، اليوم، اجتماعا بناء على طلب الإغاثة الطبية الفلسطينية، لمناقشة أوضاع المعاقين الجرحى جراء العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة.

وعرض مصطفى عابد المتحدث باسم تجمع مؤسسات التأهيل في شمال غزة أوضاع المعاقين الجرحى جراء الحرب، والآليات التي ستنفذ من خلال مؤسسات التأهيل في شمال غزة، وتوفير وسائل لمساعدتهم وإغاثتهم.

وأشار عابد إلى أن أعداد المعاقين جراء الحرب في تزايد وذلك ما أفرزته نتائج المسح الميداني لشمال غزة من خلال أفراد الفريق المكون من مؤسسات التأهيل، والبالغ عددهم 31 متطوعا ومتطوعة من مؤسسات التأهيل، والذي نفذ المسح على مدار 4 أيام متواصلة حيث وصل عدد المعاقين الجرحى 152 شخصا.

وأشار عابد إلى أن المسح الميداني أظهر أن معظم الحالات تعاني من بتر في الأطراف السفلية والعلوية وفقدان للعين من جميع الأعمار.

وبين المسح الميداني حاجة هؤلاء المعاقين الجرحى إلى العديد من الأدوات المساعدة من كراس متحركة وعكاكيز وفرشات طبية وتدخل تأهيلي عاجل.

وأشار الفريق الميداني من خلال ملاحظاته إلى أن أهالي المنطقة بحاجة إلى الغذاء والكساء وخاصة التلاميذ.

ونوه لفريق الميداني إلى أن المعاقين الجرحى بحاجة إلى إعادة التأهيل والتكييف مع البيئة الجديدة بعد تعرضهم للإعاقة.

وأوصى الفريق الميداني بضرورة تنفيذ برنامج نفسي واجتماعي سريع لإعادة تكييف وتأهيل هؤلاء المعاقين.

يشار إلى أن تجمع مؤسسات التأهيل يضم في عضويته 12 موسسة من مؤسسات التأهيل في شمال غزة .