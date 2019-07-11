فصائل المقاومة توجه تهديداً شديد اللهجة لقادة الاحتلال الإسرائيلي

أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية "أن اغتيال المجاهد محمود الأدهم من كتائب القسام جريمة صهيونية"، محملة الاحتلال مسؤولية هذه الحماقة.

وحذرت فصائل المقاومة في بيان صحفي مشترك وصل فلسطين اليوم نسخة غنه الاحتلال من اختبار صبر فصائل المقاومة التي أثبتت أنها قادرة على لجم تغول الاحتلال بحق أبناء شعبنا، مشددةً على أنها لن تسمح بتغيير قواعد الاشتباك وفرض قواعد جديدة تخدم مصالح الاحتلال.

في سياق آخر، اعتبرت فصائل المقاومة أن الإعلان عن خطوة حل اللجان الشعبية في غزة عدوان على حقوق شعبنا ويهدف إلى تصفية حق اللاجئين في العودة إلى أراضيهم المحتلة، موضحةً هذه الخطوة من قبل رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير يهدف لتشعيب الانقسام، مشيرةً إلى أنَّ الخطوة محاولة بائسة لتعطيل كافة أشكال الحياة في غزة.