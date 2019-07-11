الجهاد الإسلامي تزور فضل الله ويبحثان وحدة الصف لمواجهة "صفقة ترامب"

زار وفد من "حركة الجهاد الإسلامي"، برئاسة مسؤول مكتب الإعلام في الحركة بقطاع غزة داوود شهاب، العلامة السيد علي فضل الله، بحضور ممثل الحركة في لبنان إحسان عطايا، ومسؤول العلاقات في بيروت أبو وسام منور، وتم التداول في آخر التطورات على الصعيد العربي عموما والفلسطيني خصوصا.

وأشار شهاب إلى "التحديات الكبرى التي تواجهها القضية الفلسطينية بعد الإعلان عن صفقة القرن"، وأكد على "أهمية وحدة الشعب الفلسطيني في مواجهة هذه الصفقة"، لافتا إلى ضرورة إنجاز المصالحة "لقطع الطريق على كلِّ محاولات الإيقاع بين الفلسطينيين في ظل الهجمة المركزة، والتي من المتوقع أن تزداد خطورتها في ظل الضغوط العربية التي مورست وستمارس في المراحل اللاحقة".

من جهته، أكد فضل الله "الحاجة إلى تعزيز الوحدة، نظرا إلى حجم التحديات التي ستواجه هذا الشعب والضغوط التي تمارس عليه، وضرورة أن تكون الوحدة التي حصلت هي مقدمة لعمل موحد وموسع في الساحة الفلسطينية".

وشدد على أن "لا خيار أمام الشعب الفلسطيني إلا الوحدة التي يراهن أعداء القضية على تصدعها"، مشيرا إلى "ضرورة العمل على تأمين كل المقومات لصمود هذا الشعب"، داعيا "الشعوب العربية والإسلامية إلى الوقوف معه، وعدم اعتبار قضيته قضية تخصه لوحده، بل هي قضية كل الأمة"، مؤكدا أن "فلسطين هي الأساس، وأن ضياعها يعني ضياع قضايانا وسقوط الكثير من أحلامنا".

وقد قدم الوفد تعازي حركة الجهاد بوفاة العلامة السيد محمد علي فضل الله.