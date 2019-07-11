موسكو تدخل على خط المصالحة ولقاء مرتقب باستضافتها لجميع الفصائل

دخلت موسكو مجددا على خط المصالحة الفلسطينية؛ ويقوم وفد من حركة حماس، برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق، بزيارة إلى روسيا الأسبوع المقبل، لعقد جلسة مباحثات مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، وعدد من المسؤولين في الخارجية الروسية.

ومن المقرر أن تبحث الزيارة، التي تبدأ الاثنين المقبل، وفق مصدر من الحركة، تطورات الموقف حول جهود المصالحة الفلسطينية، والوساطة التي تقوم بها مصر لإنجاح هذه الجهود، إضافة إلى بحث ملفات أخرى تتعلق بالقضية الفلسطينية، وامكانية استضافة روسيا للقاء موسع للفصائل الفلسطينية.

وكانت موسكو استضافت خلال شهر شباط (فبراير) الماضي لقاء موسعا للفصائل الفلسطينية، بدون احداث اختراق حقيقي في ملف المصالحة، إزاء تباين المواقف حول برنامج منظمة التحرير، ومرجعية العملية السياسية، حيث أعربت موسكو حينها عن خيبة أملها من نتيجة الحوار.

يذكر أن زيارة الغيت كانت مقررة لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، إلى موسكو قبل عدة أشهر.