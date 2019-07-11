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أبو ردينة: مستعدون للتواصل مع واشنطن بشرط

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 21:24 - 11 يوليو 2019
نبيل أبو ردينة نبيل أبو ردينة
بنك فلسطين
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 تعقيبا على ما يصدر من تصريحات لمسؤولين في الإدارة الأميركية حول تحقيق السلام، قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينه، إن منظمة التحرير الفلسطينية تؤكد أنها لم ترفض في يوم من الأيام أية مفاوضات أو مبادرات لتحقيق سلام فلسطيني- إسرائيلي يقوم على أساس حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران 1967، وفي إطار قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية التي تعتبر القدس الشرقية أرضا محتلة.

وأضاف أن منظمة التحرير الفلسطينية على استعداد تام لاستئناف العلاقات والاتصالات مع الإدارة الأميركية إذا أعلنت التزامها بهذه المرجعيات.

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