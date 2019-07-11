ترمب ونتنياهو يبحثان هاتفيا ملف إيران النووي وقضايا أخرى

أعلن البيت الأبيض مساء اليوم الخميس أن دونالد ترمب تحادث أمس هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن دفع المصالح الأمنية المشتركة للولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي "بما فيها الجهود لمنع النشاطات الإيرانية الضارّة في المنطقة"، على حد تعبير البيان.

وكان ترمب قال أمس إنه عازم على تشديد العقوبات المفروشة على طهران بشكل ملموس.

فيما لا يترك نتنياهو محفلا إلا ويحرض على طهران ويدعي أنها تسابق الزمن لامتلاك السلاح النووي، موجها التهديدات إليها بمنعها عن القيام بذلك.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت أن إيران تحاول ابتزاز المجتمع الدولي وأن هذا النهج لن يفضي إلى تخفيف العقوبات المفروضة عليها وأنه سيزيد من عزلة طهران ومن المخاطر التي سيواجهها نظامها.

ولم يوضح البيت الأبيض ما هي القضايا الأخرى التي جرى بحثها بين ترمب ونتنياهو خلال هذه المحادثة، كما لم يعط أية تفاصيل أخرى عن المكالمة التي تأتي في ظل التوتر الكبير في المنطقة.