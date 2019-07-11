"التجمع الإعلامي" يفتتح دورة في تنمية قدرات الإعلاميين برفح

افتتح التجمع الإعلامي الفلسطيني بمدينة رفح اليوم الخميس، دورة تدريبية في تنمية قدرات الصحفيين والإعلاميين الممارسين للمهنة، وطلبة وخريجين جُدد من كليات الإعلام بجامعات قطاع غزة.

ويشارك في الدورة التي يحاضر فيها عدداً من الخبراء والمختصّين في فنون الإعلام والتنمية البشرية (30) متدربًا ومتدربة، بواقع (32) ساعة تدريبية.

ورحب مسؤول "التجمع الإعلامي" بمدينة رفح الصحفي ياسر أبو عاذرة، بالمشاركين في الدورة التدريبية، مشيدًا بحرص المتدربين على التحاقهم بالدورة بهدف تنمية مهاراتهم وقدراتهم، في مجالات: التحرير الصحفي، المراسلة والتقديم الإذاعي، الاتصال والتواصل، فن التحدّث، إدارة الوقت، القيادة الفعالة.

وقال أبو عاذرة: "إن الدورة تأتي ضمن الخطة التدريبية المتكاملة لدائرة التدريب بالتجمع الإعلامي للعام الجاري والتي تتضمن تنظيم مجموعة من الدورات التدريبية؛ للنهوض بواقع الإعلام الفلسطيني وتمكين رواد المهنة والخريجين الجدد من ممارسة عملهم الصحفي بالشكل الأمثل".

وجدّد التأكيد على أن التجمع يحمل رسالة وفاق ووَحدة، ويركزّ على أهمية الانفتاح مع الكل الصحفي بمختلف التوجهات والانتماءات السياسية، على قاعدة الأهداف المهنية للإعلاميين والصحفيين، وتقديم كل ما من شأنه أن يمكنهم من تأدية رسالتهم الوطنية السامية.







