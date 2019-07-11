"المقاوم الفقير".. الشهيد الأدهم حديث مواقع التواصل

"هكذا هم بسطاء، فقراء، برغم ظروفهم المؤلمة والقاهرة، هم جديرون بالعزة والكرامة فيُكتَب لهم الإصطفاء والارتقاء"، بهذه العبارة علّق الناشط إسماعيل أبو عمر على صورة الشهيد محمد الأدهم.

حيث تداول نشطاء التواصل الاجتماعي صورة للشهيد القسامي محمود الأدهم وهو يلبس "سترة" بالية بنية اللون، معبرين عن فخرهم برجال المقاومة الفلسطينية الذين لا زالوا مرابطين على الثغور رغم انهيار الوضع الاقتصادي في قطاع غزة.

"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، رصدت العديد من التدوينات عبر موقع "توتير"، فكتب معتز أبو أبو ريدة: "انظر وتأمل في صورة الشهيد وانظر إلى الجكت الذي يرتديها بالية قديمة وكالحة، هؤلاء الذين يدفعون عن شرف الامة، والامة تهدر الاموال وتنسي غزة".

وغرّد مؤمن الحلبي: "هذا محمود من خط الدفاع الأول عن غزة وعني وعنك!، هذا محمود من خط الدفاع الأول عن غزة وعني وعنك!، هذا محمود ابن غزة بزهدها وقهرها وصبرها وألمها! ".

واكتفى الناشط دانيال بالقول: "الشهيد محمود الأدهم من الضبط الميداني من تواضع لله رفعه...رحمة الله عليه".

كما تداول نشطاء التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر فيه الشهيد الأدهم خلال توديعه من قبل أصدقائه وهو يبتسم، وعلّق الناشط قصي على الفيديو: "ما أجملها من ابتسامة".

واستشهد ظهر اليوم الخميس، الشاب محمود الأدهم وهو أحد عناصر المقاومة الفلسطينية برصاص قوات الاحتلال "الإسرائيلي" شرق بيت حانون شمال قطاع غزة.

كما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن رفع حالة التأهب في المناطق المحيطة بـ"غلاف غزة" خشيةً من رد المقاومة على استشهاد المقاوم الفلسطيني صباح اليوم.

في السياق، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الخميس، أن قوات الجيش لم تتعمد استهداف أحد مجاهدي كتائب القسام الذي استشهد برصاص الجنود الإسرائيليين شمال قطاع غزة.

وأوضح الناطق باسم جيش الاحتلال، أن التحقيق الأولى لحادثة استشهاد عنصر من القسام تبين أن ما جرى هو "سوء فهم"، قائلاً: "وصل الناشط في القسام لمنطقة السياج بعد رؤيته لشابين كانا قرب السياج وقد رصده الجنود بالخطأ كمقاوم مسلح".

















